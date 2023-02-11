İslam dünyası Türkiye için seferber oldu

İslam ülkelerinin Türkiye'ye yardımları aralıksız bir şekilde devam ediyor. Deprem sonrasında harekete geçen İslam ülkelerinde yardım kampanyaları düzenleniyor.

Kuveytte depremzedeler kampanya: 4 saatte 11 milyon dolar toplandıABONE OLKuveyt'te Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için başlatılan kampanyada 4 saatte toplanan yardım tutarı 11 milyon doları aştı.

Kuveyt Sosyal İşler Bakanlığı, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 il ile Suriye'nin bazı kentlerini etkileyen depremler nedeniyle "Kuveyt yanınızda" temasıyla yardım kampanyası düzenledi.

Kuveyt devlet televizyonunda saat 12.00'de başlatılan kampanya programında, 4 saat içinde 38 binden fazla kişi ve kuruluşun yaptığı yardımlar 3 milyon 500 bin Kuveyt dinarını (11 milyon dolar) geçti.

Kampanyaya hayır dernekleri, kamu yararına çalışan vakıflar, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve halk katılım sağlıyor.

MALEZYA'DA YARDIM KAMPANYASI

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, Dernek Başkanı Sani Araby'nin ekibiyle bölgeye geldiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Araby, yardımlara Türkiye Diyanet Vakfı üzerinden başlayacaklarını belirterek şunları kaydetti:

"Afetzedelerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenlenen 50 konteyner yola çıktı. Türkiye ve Türkiye Diyanet Vakfı her zaman Malezya'nın yanında oldu. Burada yaşananlara kayıtsız kalamazdık, biz de ekiplerimizle bölgeye intikal ettik. Malezya halkının duaları ve destekleri sizlerle birlikte. Tüm deprem bölgelerini gezerek yardımlarımızı gerçekleştireceğiz."

Açıklamada, Araby'nin derneğin sosyal medya hesaplarından bölgede canlı yayın yaparak yardım çağrısında bulunduğu kaydedildi.

ARNAVUTLUK'TAN YARDIM TIRLARI YOLA ÇIKTI

Arnavutluk'ta, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için toplanan malzemeleri taşıyan 2 yardım tırı, başkent Tiran'dan yola çıktı.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği koordinasyonunda ülkede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının (STK) desteğiyle Türkiye'deki depremzedeler için ayni yardımlar toplandı.

Tırların yola çıkışı dolayısıyla düzenlenen törene Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay'ın yanı sıra ülkedeki Türk kurum ve kuruluş temsilcileri ve yerel temsilciler katıldı.

ARNAVUTLUK ULUSAL YAS İLAN ETTİ

Büyükelçi Atay, basın mensuplarına, depremin meydana geldiği andan itibaren dost ve kardeş Arnavutluk'un Türkiye'nin yanında durduğunu söyledi.

Arnavutluk'un depremin hemen ardından bölgeye arama kurtarma ekipleri gönderdiğini anımsatan Atay, "Hem Arnavutluk Savunma Bakanlığı hem de Tiran Belediyesi toplam 3 ekip gönderdi ve şu anda diğer ekiplerle Türkiye'de çalışıyorlar. Arnavutluk üst yönetimi de en başından itibaren taziyelerini Türkiye'deki muhataplarına iletti. Biz bu dayanışmadan dolayı tüm Arnavutluk hükümetine ve kardeş Arnavutluk halkına şükranlarımızı sunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükelçiliğin koordinesinde Arnavutluk'taki Türkiye Mezunları Derneği (TÜMED) ve Farklı Bir Hafta Sonu Derneğinin çalışmaları ile iki tır malzemenin yola çıktığını aktaran Atay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda toplanmakta olan malzemeler bağlamında çadır, ısıtıcı, jeneratör ve battaniye, dört öncelikli ihtiyaç duyulan kalemdir. Nakdi yardım konusunda da Afet ve Acil Durum Başkanlığının, Büyükelçiliğimizin sosyal medya hesaplarından duyurduğumuz hesaplarına Arnavutluk halkı maddi-mali yardım, nakdi yardım yapabilir."

Farklı Bir Hafta Sonu Derneği İcra Müdürü Arber Hajdari de yardımların, çadır gibi acil ihtiyaç duyulan malzemelerden oluştuğunu vurguladı.

Yöneticiliğini yaptığı dernek olarak 55 bin dolar değerinde bir yardım gönderdiklerini dile getiren Hajdari, "Biz, zorlukları ve özellikle de deprem gibi trajik sonuçlardan gelen zorlukları çok iyi anlayan bir milletiz." diye konuştu.

Hajdari, Türkiye'nin Arnavutluk'ta 2019'da meydana gelen depremde verdiği katkıyı hiçbir zaman unutmamaları gerektiğini belirtti.

TÜMED Başkanı Egert Haxhiu ise "2019 depreminde yanımızda duran Türk halkına teşekkür ediyoruz." diye konuştu.