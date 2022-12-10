İslam İşbirliği Teşkilatı, Çin-Arap Ülkeleri Zirvesi'nin sonuçlarından memnun

İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan (İİT) yapılan yazılı açıklamaya göre, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, zirvenin sonuçlarının Arap-Çin dostluğu ile ortak çıkarlarına hizmet edeceğini ve Arap ülkeleri ile Çin arasındaki işbirliği ve ortaklığa yeni bir ivme kazandıracağını belirtti.

Çin-Arap Ülkeleri Zirvesi'nin sonuçlarını memnuniyetle karşıladığını kaydeden Taha, Suudi Arabistan'ın zirvenin düzenlenmesindeki öncü rolünden övgüyle söz etti.

Açıklamada, Genel Sekreter Taha'nın, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'ın davetiyle zirveye katıldığı aktarıldı.

Zirvenin sonunda "Riyad Bildirisi" yayımlanmıştı

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da dün, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in yanı sıra Arap ülkelerinden liderlerin geniş katılımıyla Çin-Arap Ülkeleri Zirvesi düzenlenmişti.

Zirvenin sonlanmasıyla yayımlanan Riyad Bildirisi'ne göre, Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi'nin desteklenmesi, taraflar arasında ortaklığın pekiştirilmesi ve bir sonraki zirvenin Pekin'de düzenlenmesi kararları alınmıştı.

Bildiride, Filistin meselesinin Orta Doğu'nun temel meselesi olduğu ve bu soruna iki devletli çözüm modeline binaen adil ve kalıcı çözüm bulunması gerektiği kaydedilmiş, Suriye, Libya ve Yemen'de yaşanan krizlere çözüm bulmak için uluslararası ve bölgesel düzeyde ortak hareket edilmesi gerektiği belirtilmişti.