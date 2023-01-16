İslam Ümmeti Doğu Türkistan Müslümanları ile birlikte
İslam dünyasının dört bir yanından Müslüman alimler ve sivil toplum kuruluşları Doğu Türkistan Müslümanlarına destek için ortak bildiriye imza attı. Bildiride, Müslüman bir STK'nın Çin gözetimindeki ziyaretine de tepki gösterildi.
Çin'in Doğu Türkistan Müslümanlarına yönelik asimilasyon ve baskı politikasına karşı İslam dünyasının tepkisi devam ediyor.
Son olarak çok sayıda İslam alimi ve sivil toplum kuruluşu (STK) Doğu Türkistan konusunda Çin'in yanıltıcı propaganda faaliyetlerine karşı ortak bildiri yayınladı.
Düzenlenen ortak basın toplantısıyla kamuoyuna duyurulan bildiride Çin zulmü ve zulme sessiz kalanlara tepki gösterildi.
Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği tarafından tertiplenen ortak basında okunan bildirinin tam metni şöyle:
"Bismillahirrahmanirrahim
Allah'a hamda olsun, Allah'ın salât ve selamı Allah'ın Resulü efendimize olsun.
Biz alimler heyetleri ve Sivil toplum kuruluşları olarak, Dünya Müslüman Topluluklar Konseyi heyetinin Doğu Türkistan'a yaptığı ziyareti şiddetle kınıyoruz. Bu ziyaret Çin’in Doğu Türkistan’daki Müslümanların acıları pahasına Çin’in çirkin yüzünün güzelleştirme amacı gütmektedir. Bu ziyaretini gerçekleştiren delegelerin farklı kurumlar ve uluslararası kuruluşlar tarafından yayınlanan raporlarla ispatlanan Çin’in Doğu Türkistan’daki mezalimi ve soykırım suçu seviyesine yükselen sistematik ve devamlılık gösteren Çin'in bölgede "terörizm" ve "aşırılıkçılarla" mücadele adı verilen politikalarını övmesini ve bölgede kalkınmayı sağladığı ve farklı milletleri bir potada eritmenin gerekliliğini dile getiren açıklamalarını kınıyoruz.
Bu ifadelerle ifadelere ilgili aşağıdaki hususları vurguluyoruz:
Doğu Türkistan trajedisi devam ediyor, milyonlarca kişiler hala Çin’in toplama kamplarında, camiler yıkılıp bir kısmı bar ve kafelere çevrilmekte, Kuran-ı Kerimler yakılmakta , her türlü İslami ibadet yasaklanmakta. Kadınların başını örtmesi, ölen insanlar için cenaze namazı kılınmaması ve eşler arasında dini nikâhın yapılması tamamen yasaklanmış. Çinin Bu tür uygulamalarla Doğu Türkistan halkının İslami kimliğini silmeye yönelik politikaları şiddetlenmekte, amaç doğu Türkistan halkını Çinlileştirmek, inanç ve kültürleri yok etmektir.
Mezkur Konsey heyetinin, Çin rejiminin çirkin yüzünü güzelleştirmek için yaptığı davete cevaben, Çin'in işgali altındaki ve adını "Sincan" olarak adlandırdığı Doğu Türkistan'a ziyaretini kınıyoruz.
Bu Konseyin Müslüman alimleri temsil etmediğini, onların adına konuşmadığını ve çünkü Müslüman alimlerin Doğu Türkistan'daki Müslümanlar konusundaki görüşleri nettir.
Oradaki Müslümanların durumlarını incelemek, kampları ve rehabilitasyon merkezleri adı verilen cezaevlerini ziyaret etmek, Bağımsız saha gezileri yapmak ve ülke halkıyla doğrudan iletişim kurmak için bilim adamlarından, siyasetçilerden, yazarlardan ve gazetecilerden oluşan heyetleri Doğu Türkistan'a bağımsız ziyaretler yapmaya, yanı sıra Doğu Türkistan'daki Müslümanların gerçek koşullarını öğrenmek için diasporadaki Uygur topluluğu ile görüşmeler yapmaya çağırıyoruz.
Bölgeyi ziyaret eden heyetleri, Doğu Türkistan halkının acılarına, yaşadıkları mağduriyetlere göz yumacak siyasi hesaplara bulaşmamaya çağırıyoruz. Çünkü Çin'in çirkin yüzünü güzelleştirecek açıklamaları yapmak, Çin'in Uygur halkına karşı işlediği suçlara iştirak etmiş olarak, o suçları meşrulaştırmaktadır ve bu tutum bırakın Müslüman alim olmayı, hür bir insana yakışmayacaktır.
Biz bu Beyana imza atanlar, Çin'in İslam dünyasını bu tür ziyaretler düzenlemeye ikna etmek için hile, yalan ve gerçekleri gizlediğini tüm Müslümanlara hatırlatırız, İslam alemi, Çin Komünist Partisi'nin yalanlarına aldanmamalı ve Birleşmiş Milletler, Af Örgütü gibi uluslararası kuruluşların belgelediği sağlam delillere ve raporlara göre ortaya çıkan soykırıma maruz kalan Müslümanlara yardım etmek için ciddi çaba sarf etmelidir.
Müslüman alimlere, kuruluşlara ve ülkelere, Çin'in İslam'ı çinlileştirme, Müslüman kimliğini yok etmeye ve İslam'a ve Müslümanlara karşı bir savaş halinde olduğunun farkına varmaya, Doğu Türkistan meselesini tüm Müslüman toplum ve insanlık için en acil mesele olarak tanımaya, Doğu Türkistan'ın işgalinin yol açtığı Soykırımı tanımaya ve işgal altındaki Doğu Türkistan'daki Uygurların ve diğer Türki Müslümanların korunması ve Çin işgalinin sona erdirilmesi için uluslararası denetim altına alınmasına harekete geçmeye çağrısında bulunuyoruz."
BİLDİRİYE İMZA ATANLAR
Kurumlar:
Uluslararası Doğu Türkistan STK’lar Birliği
Yurtdışındaki Filistinli Alimler Derneği
Bilgelik Derneği
Müslüman Alimler Derneği
Tanıklar Medeniyet Çalışmaları Merkezi
Azınlık Çalışmaları Merkezi
Peygamberi Destekleme Komitesi Genel Sekreteri, Allah ondan razı olsun ve ona barış versin.
Sünni Alimler Derneği Genel Sekreteri
Uluslararası hukukta avukat
Irak Müslüman Alimler Derneği
Libya Alimler Derneği
Mağrip Alimler Derneği Genel Sekreter Yardımcısı
Yemen Rönesans Derneği
Yemen Alimler Derneği
Uluslararası İlişkiler Akademisi Başkanı
Uluslararası Tutukluların ve Tutukluların Kurtuluşu Komisyonu Genel Sekreteri
Irak Alimler ve Savunucuları Derneği
Uluslararası Haklar ve Özgürlükler Derneği
İstanbul İnsan Hakları Derneği
Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR)
Bilimsel ve Fikri Araştırma Merkezi (IFAM)
İslam21c
Stand4Uygurlar
Cordoba Vakfı, Birleşik Krallık
Doğu Türkistan Maarif ve Dayanışma Derneği
Doğu Türkistan Alimler Birliği
Doğu Türkistan Yeni Nesil Hareketi
Doğu Türkistan Nuzugum Kültür ve Aile Derneği
Doğu Türkistan Basın ve Medya Derneği
Satuk Buğrahan İlim ve Medeniyet Vakfı
Doğu Türkistan İnsan Hakları İzleme Derneği
Finlandiya Uygur Kültür Derneği
Mavi Hilal İnsani Yardım Derneği
Doğu Türkistan Spor ve Gelişim Derneği
Doğu Türkistan Girişimci Esnaf ve Sanayıcı İş Adamları Derneği
Uygur İlim ve Medeniyet Araştırma Vakfı
Hira Teknoloji ve Gelişim Vakfı
İlim Hizmet Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
Furkan Eğitim ve Yardımlaşma Derneği
Hoca Ahmet Yesevi İlim ve İrfan Vakfı
İsviçre Uygur Maarif Derneği
Avrupa Doğu Türkistan Maarif Derneği
Pakistan Ömer Uygur Vakfı
HACI ABDUSATTAR SAİDİYE EĞİTİM VE MARİFET DERNEĞİ
Indonesia Save Uyghur
Free Uyghur Now
Malaysia Muslim Youth Movement (ABIM)
Libya Alimler Heyeti
Libya Fetva Kurulu
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu
Uluslararası Barolar Birliği
Irak Alimler ve Savunucuları Derneği
Türkiye Gönüllü Teşkilatlar Birliği
İHH İnsani Yardım Vakfı
Malezya Ümmeti Aydınlatma Cemiyeti (WADAH)
Şahıslar
Dr. Nawaf Takrouri
Şeyh Faysal El-Safi
Dr. Mohamed Abdel Karim
Prof. Dr. Wasfi Ashour Ebu Zeid
Dr.Mohamed Al-Saghir
Yasin Aktay
Prof Dr Walid Al-Tabtabaei
Prof.Dr. Cemal Abdül Sattar
Dr. Tariq Shandab
Essam Abdel Shafi
Şeyh Ahmed Al-Hasani Al-Shanqeeti
Dr. Abdullah Al-Zindani
Abdullah Al Qubaisi
Abdullah Al-Hashidi
Dr. Karem Al-Azzavi
Dr. Saeed Al-Lafi
Profesör Dr. Sami Al-Saadi
Magdy Salem
Prof. Dr. Halid Beydoun
Prof. Dr. Muhammed Refik KORKUSUZ
Av. Necati Ceylan
Reşat Petek
Prof. Dr. Celal Erbay
Dr. İhsan Şenocak
Abdullah Kadıoğlu
Dr. Anas Al-Tikriti
Hidayetullah Oğuzhan
Dr. Alimcan Buğda
Dr.Abdulhalik Uygur
Khairul Anwar
Dr. Ahmed Mowafak Zidan