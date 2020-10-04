İslamcı Toplumsal Barış Hareketi ile Cezayir hükümeti arasında tansiyon yükseldi

Cumhurbaşkanlığı çarşamba akşamı, bir buçuk ay önce istifa eden Şevki Fuad Aşık’ın yerine Çalışma Bakanı olarak İslamcı partinin Şura Meclisi üyesi Cabub’u atadığını duyurdu. Bu durum parti yönetiminde tepkiye neden oldu. Zira Toplumsal Barış Hareketi lideri Abdurrezzak Makri önümüzdeki ayın ilk haftasında referanduma sunulacak anayasanın reddedilmesi çağrısında bulunmuştu.



Daha önce Ticaret Bakanlığı yapmış olan Cabub, partisinin önceki Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın hükümetlerine katılmayı reddetmesine rağmen Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un teklifini kabul etmekte tereddüt etmedi.



Cezayir siyasi ve medya çevrelerine göre Cabub’un muhalefet konusunda Makri ile aynı fikirde olmadığı uzun yıllardır biliniyordu. Bu durum kendisini Makri başkanlığındaki "icra bürosundan" istifa etmeye itti. Cabub, şura meclisi içinde partinin yeniden hükümete girmesini isteyen eğilimini sürdürüyor. Bu eğilim 2003 yılında partinin kurucusu Şeyh Mahfuz Nahnah’ın vefatının ardından dokuz yıl boyunca partiye liderlik eden eski devlet bakanı Ebu Cerre Sultani tarafından da destekleniyordu.



Hareket, 2012 yılında da tamamen bu duruma benzer bir durum yaşamıştı. Şura Meclisi’nin kararına rağmen Bakan Mustafa bin Badah hükümette kalma kararı almıştı. Böylelikle partisinin aleyhine bir biçimde Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika’nın yanında yer almış oldu. Bin Badah o sırada parti teşkilatından ayrıldı.



Barış Toplumu Hareketi’nin önde gelen liderlerinden Nasır Hamdaduş, Şarku’l Avsat’a yaptığı açıklamada şu değerlendirmelerde bulundu:



“Mevcut otorite eski siyasi geleneklere sadık ve bu gelenekleri sürdürüyor. Bu da yeni Cezayir hakkında görüşlerini ortaya koyuyor. Bu tutum, dünyadaki demokrasinin ve çoğulculuğun temel ilkeleriyle çelişmektedir.”



Hamdaduş, liderlere danışmadan partisinden bir yöneticiyi hükümete taşıdığı iddialarına yönelik de şunları söyledi:



"Söz konusu davranış, bu otoritenin iflasını ve zayıflığını yansıtıyor. Ne yazık ki bel altına vurma ve arkadan bıçaklama gibi ahlaksız yöntemlere başvuruluyor.”



Toplumsal Barış Hareketi dün gerçekleştirdiği toplantıdan sonra yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanı’nın kendilerine danışmadan hareketleri içindeki “şura konseyi” üyesini bakan olarak atamasını hareketi karıştırmaya yönelik bir girişim” olarak gördüklerini bildirdi. Özellikle de anayasaya hayır oyu kullandıktan sonra...



Açıklamada “Bu durum, daha önceki dönemlerde defalarca benzer girişimlere maruz kalındığı gibi siyasi sistemde hiçbir şeyin değişmediğini de teyit etmektedir” İfadelerine yer verildi.



Açıklamada ayrıca Cabub’un bakanlığı kabul etmesi kınandı ve bu davranışın siyasi ahlak ve ideallere aykırı olduğu belirtildi. Cabubun üyeliğinin askıya alınıp disipline sevk edildiği kaydedildi.

Kaynak: TURKISH.AAWSAT.COM