İşlediği tüm suçları kabul edip tahliye istedi

Eski Hırvat general Milivoj Petkoviç'in savaş ve insanlığa karşı suç işlendiğine hükmeden mahkeme, 2013 yılında Bosna Savaşı'nda işlediği savaş suçları nedeniyle hapis cezası verdi.

Savaş suçlusu Petkoviç, Lahey'de 2017 yılındaki duruşmada zehir içerek intihar eden eski Hırvat general Slobodan Praljak ile aynı davada yargılandı.

30 yıl önce işlediği tüm suçları kabul etti

Cezasının üçte birini Belçika'da cezaevinde geçiren Petkoviç, erken tahliye talebinde bulundu ve ardından mahkeme başkanına el yazısıyla kaleme aldığı bir mektup gönderdi.

Savaş suçlusu eski Hırvat komutan, yaklaşık 30 yıl önce işlediği tüm suçları kabul edip pişman olduğunu ifade etti.

Petkoviç, yaşanan vahşetin her gün gözünün önüne geldiğini ve bununla bir ömür yaşamak zorunda olduğunu belirtti.

Eski Hırvat general, yakınlarını kaybeden Boşnak halkına taziye mesajı iletti.

Kaynak: TRT Haber