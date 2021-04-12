İslâm âleminde Ramazan ayı sevinci

İslâm dünyası, bu akşam kılınacak ilk teravih ve gece kalkılacak sahurla, rahmet ve bereket ayı Ramazan’ı karşılayacak. Birinci yılını dolduran koronavirüs salgını başta olmak üzere, çeşitli ülkelerin karşı karşıya bulunduğu iç savaş, işgal ve ekonomik kriz gibi problemlere rağmen, Ramazan ayı yaklaşık 1,5 milyar Müslüman için sevinç, huzur ve umut demek.

En doğudan en batıya, Ramazan’ı en güzel biçimde idrak etmek için hazırlanan İslâm dünyası, mübarek ayın getirdiği huzur ve bereket ikliminden istifadeyle yeniden moral ve ümit depolayacak.

FİLİSTİN’DE HAZIRLIKLAR

İsrail işgali altındaki Filistin’de, Kudüs ve diğer şehirler rengârenk süslerle donatılırken, Mescid-i Aksâ da gönüllüler tarafından temizlendi. İşgalin sebep olduğu birçok probleme karşın, Ramazan ayı Filistinliler için bambaşka umutları beraberinde getiriyor.

Irak, Yemen, Suriye, Afganistan ve Somali gibi ülkelerde mülteciler ve savaştan direkt etkilenen siviller Ramazan’a buruk şekilde merhaba derken, kendilerine ulaştırılacak yardımlarla bir nebze de olsa sevinç yaşayacaklar.

DOĞU TÜRKİSTAN MAHZUN

Çin yönetiminin uyguladığı asimilasyon politikalarına maruz kalan Doğu Türkistan’daki Uygur Türkleri, İslâm dünyasında Ramazan’ı en mahzun şekilde karşılayan halk. Oruç tutma konusunda yasaklarla karşılaşan Uygurlar, yine de kendi inançlarını ve kültürleri korumanın mücadelesini veriyor.

Teravihler yine evlerde

Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu birçok ülkede, teravih namazları evlerde eda edilecek. Ramazan’ın olmazsa olmaz bir güzelliği durumundaki teravih namazları, pandeminin yayılmasının engellenmesi için alınan tedbirler kapsamında, geniş kalabalıkların toplanmasının önüne geçmek için evlerde kılınacak. Mağrib’den Asya içlerine kadar birçok İslâm ülkesinde, evler de artık birer camiye dönüşecek. Böylece ailelerin bütün fertleri namaza iştirak ederken, teravihin coşkusundan evler de nasibini alacak.

Pandeminin gölgesinde ikinci Ramazan

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayı pandemi tedbirleri çerçevesinde idrak ediliyor. Birçok İslâm ülkesinde sokağa çıkma yasakları devam ederken, pandemi şartlarının neden olduğu ağır ekonomik problemler de meselenin bir başka boyutunu teşkil ediyor. Yardımlaşma ve dayanışma gerekliliği açısından, Ramazan ayı imkânı olan Müslümanlara büyük bir fırsat sunuyor. Zekât, sadaka ve diğer sosyal yardım faaliyetleriyle, bu Ramazan’da da Müslümanlar arasındaki kardeşliğin daha fazla pekişmesi bekleniyor.

BİLGİ NOTU

Hepimizin dilindeki o ezgi

Halk arasında “Talaal bedru aleynâ” ismiyle meşhur olan ilahinin sözleri, Medineli Müslümanların Hz. Peygamber’i şehre gelişinde karşılarken söyledikleri bir kasideden alınmıştır. Ancak bu kaside, o zamanlar ilahi şeklinde bestelenmiş değildi ve düz bir şiir biçiminde okunmuştu. “Talaal bedru aleynâ”nın bugün herkesin dilindeki bestesi, Mısırlı müzik üstadı Riyad Sunbati tarafından 1970’li yıllarda yapılmış; “Şark’ın Yıldızı” lakaplı Mısırlı diva Ümmü Gülsüm’ün sesinden de bütün dünyaya yayılmıştır. İlahinin Türkiye’de şöhrete kavuşması ise, Suriyeli yönetmen Mustafa Akkâd’ın “Çağrı” filminin gösterime girmesiyle ve kitlelerce benimsenmesiyle gerçekleşmiştir.

Yenişafak