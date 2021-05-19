İspanya-Fas sınırında insanlık dramı yaşanıyor

Ceuta şehrine yaklaşık 8 bin Faslı göçmenin yasa dışı yollardan giriş yapması Rabat ile Madrid arasında diplomatik krize neden olurken, göçmenler küçük gruplar halinde de olsa bölgeye gelmeye devam ediyor.

AFP muhabirlerinin aktardığına göre, Fas’ın Finidek kasabası sınırındaki Ceuta sahilleri boyunca çok sayıda İspanyol polisi konuşlandırıldı. Sahil güvenlik gemileri de, yüzerek gelmeye çalışan göçmenleri geri göndermek üzere devriye geziyor.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Ceuta’ya düzeni geri getireceğine söz vererek, binlerce göçmenin eşi görülmemiş akınını ‘İspanya ve Avrupa için de ciddi bir kriz’ olarak nitelendirdi.

Sanchez, Madrid’deki İspanyol Parlamentosu önünde yaptığı konuşmada, Pazartesi gününden bu yana 4 bin 800 göçmenin Fas’a geri gönderildiğini söyledi.

Diğer yandan, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, Ceuta kentine yaklaşık 8 bin Faslı göçmenin yasa dışı yollardan giriş yapması hakkında yorum yaptı.

Katıldığı bir radyo programında İspanya ve Fas arasındaki göçmen krizine ilişkin değerlendirmede bulunan Schinas, Avrupa’nın hiç kimse tarafından sindirilmeyeceğini söyleyerek, “Avrupa, bu taktiklerin kurbanı olmayacak” dedi.

Schinas, “Ceuta Avrupa'dır, bu sınırlar Avrupa sınırlarıdır ve orada olanlar sadece Madrid’in sorunu değildir. Avrupalılar olarak bu hepimiz için bir sorun” diye konuştu.

Ehamedya