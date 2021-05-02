İspanya'yı işgale gidiyorlar

Meksika'da 7 Zapatista Ulusal Kurtuluş Ordusu (Üyelerinin çoğu Maya olan radikal solcu silahlı örgüt) üyesi, İspanyolların memleketlerini işgal etmesinin 500. yıldönümünü, İspanya'yı "işgal ederek kutlamayı" planlıyor.

İspanyollar, Aztek İmparatorluğu'nun başkenti Tenochtitlan'ı 13 Ağustos 1521'de ele geçirmişti. 3 Mayıs'ta La Montana (Dağ) adlı el yapımı ahşap bir tekneyle yola çıkacak grup, tam olarak bu tarihte İspanya'nın Vigo şehrine varmayı hedefliyor.

Ancak bu kişilerin amacı, eski savaşçılar gibi kan dökmek değil barışı yaymak. Zapatista'nın lideri Subcomandante Galeano yolculuk hakkında şöyle konuştu:

Şu anda orada yaşayanların 'Avrupa' dediği bölgenin bundan böyle SLUMIL K'AJXEMK'OP (İsyancı Toprak ya da Teslim Olmayan Toprak) olarak adlandırılacağını duyuruyorum. Burası teslim olmayan, ihanet etmeyen ve vazgeçmeyen en azından bir kişi olduğu sürece hem yerli halk hem de yabancılar tarafından böyle bilinecek.

Subcomandante Galeano, "İspanya'da direnenlerle ve isyan edenlerle kucaklaşıp şarkı söyleyerek ve dans ederek uzak diyarlarla gökyüzünün sallanacağı bir parti" düzenleyeceklerini sözlerine ekledi.

Zapatistalar, yolculuk Ekim 2020'de ilk kez duyurulduğunda şu açıklamayı yapmıştı:

İspanyol halkına iki basit şey söyleyeceğiz. Birincisi: Bizi fethetmediniz. Direnmeye ve isyana devam ediyoruz. İkincisi: Herhangi bir şey yüzünden bizden af dilemenize gerek yok.

İkinci mesaj, Meksika yönetiminin işgal sırasında yerli halklara karşı işlenen suçlar sebebiyle İspanya'dan özür beklediğini açıklamasına bir yanıt niteliği taşıyor.

Öte yandan Subcomandante Galeano, teknenin kıyıya yanaşmasına izin verilmeme ihtimali olduğunu kabul etti. Böyle bir durumda grup, inşa ettikleri 4 tahta kanoyla Meksika'ya geri dönmeyi planlıyor. Bu 4 kano, Zapatistaların Maya kökenleri, ayaklanma dönemleri, özerklikleri ve çocuklukları olmak üzere 4 özelliğini temsil ediyor.

Kaynak: Independent Türkçe