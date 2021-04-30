İsrail'deki izdihamın sorumlusu güvenlik görevlileri mi?

İhmal ve tedbirsizlikle suçlanan İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, "Meron Dağı'ndaki trajik kazayla ilgili polislerin soruşturulması dosyası adalet bakanlığına devredilecek." ifadeleri kullanıldı.

Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, Kuzey Bölgesi Emniyet Müdürü Shimon Lavi, yaşanan olayın sorumluluğunu üstlenmeye hazır olduğunu ifade etti.

Lavi, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Her türlü soruşturma ve incelemeye hazırım, ancak rica ediyorum, lütfen araştırmanın sonuçlarını bekleyin." dedi.

Yerel basına konuşan bazı görgü tanıkları, izdihama bölgedeki polis barikatlarının neden olduğunu iddia etti. Ayrıca polis, alana belirlenenden fazla kişinin girişine izin vermekle eleştiriliyor.

Öte yandan İsrail Din İşleri Bakanlığı da bölgede kutlama yapılmasına izin verdiği için tedbirsizlikle suçlandı.

İsrail Din İşleri Bakanlığından bir mühendisin söz konusu bölgede inceleme yaptıktan sonra alanda kutlamalar yapılmasına izin verdiği yerel basına yansıdı.

Kimliği açıklanmayan mühendisin soruşturma kapsamında ifadesine başvurulmasının beklendiği belirtilirken, izdihamın olduğu gece 15 binden fazla kişinin toplanmasının uygun görülmediği alanda 100 bine yakın kişinin bulunduğu kaydedildi.

Safed kentinde olayın yaşandığı Meron Dağı'na gelen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu protesto edildi.

Times Of Israel gazetesine göre, olay yerinde bulunan çok sayıda kişi, Netanyahu karşıtı sloganlar attı ve Başbakan'ı yuhaladı.

Bölgede bulunan İsrail Sefarad Hahambaşısı Yitzhak Yosef ise öfkeli kalabalığı duaya çağırarak, "Şimdi birilerini suçlamanın zamanı değil. Burası suçluları bulmanın yeri değil." diye konuştu.

Olay yerinde açıklamalarda bulunan Netanyahu, "Bir günlük ulusal yas ilan ediyorum. Kurbanların ailelerinin acısını paylaşalım ve yaralıların şifası için dua edelim." dedi.

Netanyahu, bu kazanın "ülke tarihindeki en acı trajedilerden biri" olduğunu söyledi.

Tedbirsizlikle suçlanan polis için ise Netanyahu, "Söylemeliyim ki, buradaki polis hızlı bir tahliye gerçekleştirdi. Çok daha büyük bir trajediyi engelleyen tahliye ve güvenlik güçlerine minnettarız." ifadelerini kullandı.

Netanyahu, "Böyle bir trajedinin tekrarlanmaması için temel, ciddi ve derinlemesine bir inceleme yapacağız." dedi.

Dün gece saatlerinde ülkenin kuzeyindeki Safed kenti yakınlarında bulunan Meron Dağı'nda Lag BaOmer Bayramı'nın kutlandığı alandaki izdihamda 45 kişi hayatını kaybetmiş, 103 kişi yaralanmıştı.

AA