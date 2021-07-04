İsrail gemisine saldırı, İran'ı suçladılar

Hint Okyanusu'nda İsrail'e ait bir ticari gemiye silahlı saldırı düzenlendi. Yaşana olay sonrası gemide yangın çıktığını bildirdi.

Lübnan Hizbullahı'na yakınlığıyla bilinen El-Meyadin'in "güvenilir bazı kaynaklara" dayandırdığı haberde, İsrail'e ait ticari bir gemide silahlı saldırı sonrası yangın çıktığı ifade edildi.

Söz konusu geminin Birleşik Arap Emirlikleri'ne doğru yol almadan önce Suudi Arabistan'ın Cidde Limanı'nda demirlediği iddia edilen haberde, saldırının henüz kimse tarafından üstlenilmediği belirtildi.

Haberde, "Bu olayın, İsrail'in bir insansız hava aracıyla Tahran'ın batısında saldırı düzenlediğine dair ortaya atılan haberlerin ardından gelmesi dikkati çekiyor." ifadesine yer verildi.

İsrailli gazeteci Barak Ravid'e konuşan ve ismi açıklanmayan İsrailli bir yetkili ise Hint Okyanus'unda saldırıya uğrayan geminin İsrailli bir iş adamına ait olduğunu doğruladı.

İRAN'A SUÇLAMA

İsrail'in, Hint Okyanusu'nda bugün ülkeye ait bir ticari gemiye düzenlenen saldırıyla ilgili olarak İran'ı suçladığı bildirildi.

İsrail Savunma Bakanlığından adları açıklanmayan yetkililer, Haaretz gazetesine yaptıkları açıklamada, İsrailli iş insanına ait gemiye düzenlenen saldırının arkasında İran'ın olduğuna inandıklarını ifade etti.

Öte yandan İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, saldırıya uğrayan geminin, İsrailli iş insanı Eyal Ofer'e ait olduğu bilgisi paylaşıldı.

Geminin mürettebatı arasında İsrail vatandaşının bulunmadığı ve saldırıda yaralanan olmadığı dile getirildi.

Haberde ayrıca saldırıya uğrayan gemide ağır hasar oluşmadığı kaydedildi.

Lübnan Hizbullahı'na yakınlığıyla bilinen El-Meyadin televizyonu, Hint Okyanusu'nda İsrail'e ait bir ticari geminin saldırıya uğradığını ve gemide yangın çıktığını aktarmıştı.