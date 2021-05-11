İsrail'i eleştiren Türk siyasetçiye Almanya'da yoğun baskı

CDU Berlin Teşkilatı Twitter üzerinden Ayten Erdil’in bu paylaşımına tepki göstererek, "Biz bu yaklaşımı kesinlikle paylaşmıyoruz. Bu CDU’nun politikasıyla bağdaşmaz. Biz onunla konuştuk yönetim kurulundaki görevini bıraktı." açıklamasında bulundu.

Ayten Erdil'in söz konusu paylaşımını sildiği ve telefonlarını kapatarak kimseyle görüşmek istemediği öğrenildi.

AA