İsrail'i eleştiren Türk siyasetçiye Almanya'da yoğun baskı
Almanya'da Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Berlin Teşkilatı Yönetim Kurulu üyesi Ayten Erdil, İsrail’in saldırılarını insanlık suçu olarak değerlendirdi ve "Bu terörün savunulacak hiçbir yönü yoktur" paylaşımında bulundu.
Dünya 11.05.2021, 16:30
CDU Berlin Teşkilatı Twitter üzerinden Ayten Erdil’in bu paylaşımına tepki göstererek, "Biz bu yaklaşımı kesinlikle paylaşmıyoruz. Bu CDU’nun politikasıyla bağdaşmaz. Biz onunla konuştuk yönetim kurulundaki görevini bıraktı." açıklamasında bulundu.
Ayten Erdil'in söz konusu paylaşımını sildiği ve telefonlarını kapatarak kimseyle görüşmek istemediği öğrenildi.
AA
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