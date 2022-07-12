İsrail ile Avusturya arasında anlaşma

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, anlaşmanın İsrail Başbakanı Yair Lapid ve Avusturya Başbakanı Karl Nehammer'in huzurunda imzalandığı belirtildi.

Yapılan anlaşmayla, iki ülke arasında siber güvenlik ve terörle mücadele alanlarında kapsamlı stratejik ortaklık kurmanın amaçlandığı kaydedildi.

Anlaşmanın; sağlık, turizm, teknoloji, inovasyon, ticaret, yatırım teşviki, iklim değişikliğiyle mücadele, yeşil teknoloji ve dijitalleşme gibi çeşitli dosyaları da içerdiğine işaret edildi.

Açıklamada ayrıca, Başbakan Lapid ve mevkidaşı Nehammer'in, antisemitizmle mücadelede ortaklığa dayalı iş birliğini güçlendirmeyi görüştüğü ifade edildi.

İki lider, güvenlik sorunlarının yanı sıra İran tehdidi başta olmak üzere gündemdeki bölgesel meseleleri de masaya yatırdı.

Avusturya Başbakanı Nehammer, resmi temaslarda bulunmak üzere dün İsrail'e gelmişti.