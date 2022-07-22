İsrail İran'ı Bakü'deki büyükelçisini tehdit etmekle suçladı

İsrail Dışişleri Bakanlığı Genel Direktör Yardımcısı Joshua Zarka, sosyal medya mesajında, Deek'in Tebriz hakkındaki bir kitapla ilgili paylaşımını sert ifadelerle alıntılayan İranlı diplomat Musevi'ye tepki gösterdi.

Zarka, "İran, bir terörist İsveç'te hapse atıldığı için İsveç vatandaşlarını kaçırmakla tehdit ediyor. İran'ın Bakü Büyükelçisi, bizim büyükelçimizi bir kitap okuduğu için tehdit ediyor. Bu rejim kendi ülkesini, Tebriz'dekiler de dahil kendi halkını en kötü seviyelere indirdi ve herkesle çatışma başlatıyor." ifadelerini kullandı.

İsrail ve İranlı diplomatlar arasında Tebriz üzerinden polemik

Olay, İsrail'in Bakü Büyükelçisi George Deek'in, "Tebriz'in Gizemli Masalları" adlı bir kitaptan İran'ın Tebriz kentiyle ilgili "Azerbaycan tarihini ve kültürünü öğrendiğine" dair paylaşım yapmasıyla başlamıştı.

Deek, paylaşımında, "Geçenlerde bana sunulan bu harika kitapta Tebriz'deki Azerbaycan tarihi ve kültürü hakkında çok şey öğreniyorum. Arkadaşlar bu aralar ne okuyorsunuz?" ifadelerine yer vermişti.

İran'ın Bakü Büyükelçisi Musevi ise buna Twitter hesabından paylaştığı mesajla tepki göstererek, "Bu maceraperest çocuğun bilgisine: Biricik Tebrizimiz, İran'ın gururlu tarihinde ilkler diyarı olarak bilinir. Görünüşe göre ilk kötü siyonist de Tebriz'in gayretli halkı tarafından gömülecek. Kırmızı çizgimizi asla geçmeyin, asla!" ifadelerini kullanmıştı.

İran'ın kuzeybatısındaki Doğu Azerbaycan eyaletinde yer alan Tebriz kenti, yoğunlukla Türk kökenli İranlılara ev sahipliği yapıyor.