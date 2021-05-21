İsrail karşıtı gösteriye bombayla saldırdılar

Belucistan Hükümet Sözcüsü Liyakat Şahvani, Çaman bölgesinde İsrail karşıtı protesto gösterisine bombalı saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Şehvani, bombanın, gösterinin düzenleneceği güzergahta bir motora yerleştirildiğini, patlamada ilk belirlemelere göre 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 4'ü ağır 14 kişinin yaralandığını ifade etti.

Patlama, protestoya öncülük eden İslam Uleması Cemiyetinin (JUI-N) Belucistan Başkanı Mevlana Abdul Kadir Loni’nin aracının yakınında meydana geldi.

Şahvani, patlamada Loni’nin de hafif yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

AA