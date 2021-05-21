İsrail karşıtı gösteriye bombayla saldırdılar
Pakistan’ın Belucistan eyaletinde İsrail karşıtı protesto gösterisine düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 6 kişinin hayatını kaybetiği, 14 kişininse yaralandığı belirtildi.
Dünya 21.05.2021, 14:03
Belucistan Hükümet Sözcüsü Liyakat Şahvani, Çaman bölgesinde İsrail karşıtı protesto gösterisine bombalı saldırı düzenlendiğini bildirdi.
Şehvani, bombanın, gösterinin düzenleneceği güzergahta bir motora yerleştirildiğini, patlamada ilk belirlemelere göre 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 4'ü ağır 14 kişinin yaralandığını ifade etti.
Patlama, protestoya öncülük eden İslam Uleması Cemiyetinin (JUI-N) Belucistan Başkanı Mevlana Abdul Kadir Loni’nin aracının yakınında meydana geldi.
Şahvani, patlamada Loni’nin de hafif yaralandığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
AA
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