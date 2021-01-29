İsrail Savunma Bakanı Gantz, CENTCOM Komutanı McKenzie ile görüştü

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tel Aviv'deki görüşmede İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie'ye İsrail'in yeni bölgesel ortaklarla iş birliğini derinleştirebileceğini ve CENTCOM'un operasyonel ufkunun daha da genişletilmesine katkı sunabileceğini belirtti.

İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi'nin de hazır bulunduğu görüşmede Gantz ayrıca McKenzie'ye ABD'nin İsrail'in güvenliği ve niteliksel askeri gücüne olan bağlılığı için teşekkür etti.

Yerel basında yer alan haberlere göre, görüşmede başta İran olmak üzere bölgesel tehditler ve iki ordunun savunma öncelikleri de ele alındı.

ABD Savunma Bakanlığı, 15 Aralık 2020'de Birleşik Komutanlık Planı'nda değişiklik yaparak İsrail'i Avrupa Kuvvetleri Komutanlığının yetki alanından çıkarıp CENTCOM yetki alanına dahil ettiğini açıklamıştı.

AA