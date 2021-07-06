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İsrail'le Güney Kore arasında aşı takası

İsrail Başbakanlık Ofisi, Güney Kore ile Kovid-19 aşılarının takas edileceğini açıkladı. İsrail, stoklarında bulunan ve son kullanma tarihi yaklaşan 700 bin doz BioNTech-Pfizer aşısını Güney Kore'ye verecek. Karşılığında da Güney Kore'nin BioNTech-Pfizer’dan eylül ve ekimde tedarik edeceği 700 bin doz aşıyı alacak.

Dünya 06.07.2021, 09:18
İsrail'le Güney Kore arasında aşı takası

İsrail yönetimi ile Güney Kore, 700 bin doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının takası için anlaştı.

Varılan mutabakat sonucu İsrail’in stoklarındaki son kullanma tarihi yaklaşan 700 bin doz BioNTech-Pfizer aşısını Güney Kore'ye vereceği ifade edildi.

Karşılığında ise Güney Kore'nin BioNTech-Pfizer’dan eylül ve ekimde alacağı 700 bin doz aşıyı İsrail’e göndereceği kaydedildi.

İsrail, 18 Haziran'da son kullanım tarihi yaklaşan Kovid-19 aşılarını Filistin ile takas etme konusunda anlaşmıştı.

Anlaşma kapsamında İsrail, elindeki 1 milyondan fazla BioNTech-Pfizer aşısını Filistin'e teslim edecekti.

Karşılığında ise Filistin’in BioNTech-Pfizer’dan eylül ve ekimde alacağı aşılar İsrail’e gönderilecekti.

Filistin yönetimi, 18 Haziran'da İsrail'in vereceği aşıların son kullanım tarihinin kısa sürede dolacağı gerekçesiyle anlaşmayı iptal etmişti.

AA

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#İsrail #aşı #takas
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