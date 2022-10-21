İsrail, Rusya endişesiyle Ukrayna’ya ‘Demir Kubbe’ vermiyor

Bir güvenlik yetkilisi bugün yaptığı açıklamada, “İsrail’in Ukrayna’yı destekleyen resmi tutumu nedeniyle zaten gergin olan Rusya ile ilişkiler, son zamanlarda İsrail istihbaratının Rusya’nın Ukrayna’da kullandığı İran yapımı silahlı insansız hava araçları hakkında Ukrayna’ya bilgi verdiğine ilişkin haberlerin yayınlanmasıyla gerildi” dedi.



Kaynaklara göre, İsrail ordusu son bir ayda Rus müdahalesinden endişe ederek, Suriye topraklarındaki hava saldırılarından kaçındı.



İsrail Suriye’deki son hava saldırını, 16-17 Eylül gecesi gerçekleştirdi.



Savunma Bakanı Benny Gantz’ın, Kiev’in talep ettiği biçimde Ukrayna’ya silah sistemleri tedarik etmeyeceklerini ancak siviller için hayat kurtarıcı erken uyarı sistemi sağlayabileceklerini söylemesi ülkede eleştirilere neden oldu.



Gantz’ın bu pozisyonu, Tel Aviv’de özellikle Ukrayna’ya net bir duruş sergilemesini, ABD ve Avrupa’nın pozisyonuna ters bir adım atmamasını talep eden sol ve liberal güçler arasında sert eleştirilere yol açtı.



Ancak Gantz, “Batı’daki dostlarımız İsrail’in hassas konumunu anlıyor” diyerek eleştirileri reddetti.



Gantz’a yakın bir isim, İsrail’in Ukrayna’ya kısa menzilli füzeler ve SİHA’ları engellemek için Demir Kubbe sistemi sağlamayı reddetmesinin profesyonel nedenlerden kaynaklandığını belirtti.



Söz konusu kişi, “Bu sistem (Demir Kubbe) bu ülkenin büyüklüğü nedeniyle Ukrayna için uygun değil. Ukrayna hava sahasını kontrol eden Rus savaş uçakları, onu bir yerden bir yere taşıyan konvoyları hedef alabilir” dedi.



İsrail Savunma Bakanlığı’ndan resmi bir kaynak, Gantz’ın Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov ile görüştüğünü bildirirken, Başbakan Yair Lapid de, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile görüşme gerçekleştirdi.



Kaynak, Kuleba’nın üç gün önce İsrail’e Demir Kubbe’nin yanı sıra Barak 8, Davud Sapanı ve Arrow füze savunma sistemi gibi diğer gelişmiş silahları elde edebilmek için resmi bir talepte bulunduğunu açıkladı.



Söz konusu kaynak, “İran’ın savaşa girmesi, İsrail’i ilgilendirecek yeni bir durum yaratıyor. İranlılar silahlarını Rus ordusu aracılığıyla test ederken, İsrail’e ve Ortadoğu’daki diğer düşmanlarına karşı fiilen savaş eğitimi alıyorlar. Onlarla savaşırsak, bu da İsrail’in hizmetinde olacak” dedi.

Kaynak: Şarku’l Avsat