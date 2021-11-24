İsrail ve Fas arasında silah anlaşması

İsrail ve Fas, gelecekte iki ülke arasında güvenlik ve istihbarat alanında işbirliği ile silah satışlarının önünü açacak işbirliği için Rabat’ta ön mutabakat zaptı imzaladı.

Bu anlaşma İsrail’in Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile enerji alanında ilişkilerinin derinleştirilmesi için dün mutabakat zaptı imzalamasının ardından geldi.

Rabat’taki anlaşmayı ülkeleri adına İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz ile Faslı mevkidaşı Abdüllatif Loudiyi imzaladı.

Gantz yaptığı yazılı açıklamada, “çok önemli” olarak nitelediği anlaşmanın iki ülke arasında savunma alanında görüş alış verişlerine, ortak projeler üretilmesine ve İsrail’in bu ülkeye silah satışına imkan sağlayacağını duyurdu.

Bu arada İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın ziyaretine karşı Fas'taki çok sayıdaki toplum kuruluşları protesto kampanyası başlattı.

Filistin’e Destek ve Normalleşmeye Karşı Fas Cephesi ile Fas Ümmet Sorunlarına Destek Heyeti adlı sivil toplum kuruluşları yayınladıkları iki ayrı yazılı açıklama ile Gantz'ın ziyaretine tepki gösterdi.

İsrail’in Arap ülkeleri ile ilişkileri normalleştirme adımları nasıl başladı?

Fas, BAE, Bahreyn, Sudan, 2020 yılında ABD’nin teşvikiyle İsrail ile ilişkileri normalleştirme konusunda ilk adımı attı.

Fas Kralı 6. Muhammed 10 Aralık 2020'de, İsrail ile ilişkilerin "en yakın zamanda" kurulacağını açıklamıştı. Aynı gün eski ABD Başkanı Donald Trump, Fas ve İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını ve Batı Sahra'da Fas'ın hakimiyetini tanıdıklarına dair bir bildirge imzaladığını duyurmuştu.

Fas ile İsrail, 22 Aralık 2020’de diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında 4 anlaşma imzalamıştı.

İsrail de 11 Ocak’ta iki ülke arasında yapılan normalleşme anlaşmasının ardından eski Mısır Büyükelçisi David Govrin'i Fas'a geçici diplomatik misyon şefi olarak atamıştı.

Kaynak: Euronews