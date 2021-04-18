İsrail ve Yunanistan'dan tarihin en büyük anlaşması
İsrail ve Yunanistan karşılıklı imzaladıkları 1,6 milyar dolarlık savunma anlaşmasıyla bu alanda bir rekora da imza atmış oldular. İki ülke böylece tarihin en büyük anlaşmasını imzalamış oldu.
Dünya 18.04.2021, 16:49
İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz yaptığı yazılı açıklamayla anlaşmayı duyurarak, "Bu iş birliği anlaşması, İsrail ile Yunanistan savunma kuruluşları arasındaki güçlü ve uzun süredir devam eden ilişkilere dayanmaktadır." ifadelerini kullandı.
Söz konusu anlaşma kapsamında İsrailli savunma sanayi şirketi Elbit Systems, Yunanistan Hava Kuvvetleri için uçuş okulu kuracak ve işletecek.
Savunma anlaşması ayrıca, İsrail'in Yunanistan'a 10 M-346 eğitim uçağı satması, Elbit Systems'in T-6 Efroni uçaklarının bakımı ve simülatörlerine destek sağlaması gibi maddeleri içeriyor.
Yunanistan'ın onayladığı 22 yıllık anlaşmanın, iki ülke arasında bugüne kadar imzalanan en büyük savunma tedarik anlaşması olduğu kaydedildi.
Kaynak: AA
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