İtalya Başbakanı Meloni: Ukrayna'dan yapılan tahıl ihracatı hayati önem taşıyor

Meloni, Endonezya'nın Bali Adası'nda yapılan G20 Liderler Zirvesi'nin gıda, enerji ve güvenlik konulu oturumunda konuştu.

Başbakan Meloni, "Endonezya'nın G20'de dönem başkanlığını üstlendiği sıralarda Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceğini ve bunun ekonomilerimiz üzerinde, dünya düzeni bakımından yaratacağı yıkıcı etkiyi öngörmek imkansızdı." dedi.

Meloni, enerji krizinin, dünyayı daha sürdürülebilir hale getirme konusunda, spekülatörlerin daha az etkiye sahip olduğu ve tedarikçi ülkelerin enerjiyi diğer ülkelere karşı bir silah olarak kullanma durumunun daha az olduğu dengeli bir pazar inşa etme fırsatı da sunabileceğini kaydetti.

Meloni, Ukrayna'daki tahılın dünya pazarlarına ulaşmasını sağlayan tahıl anlaşmasına da değinerek, "Ukrayna'dan yapılan tahıl ihracatı hayati önem taşıyor. İtalya da Boğaz'dan buğday geçişinin devam etmesi için uluslararası toplumun çabalarını destekliyor." ifadelerini kullandı.

İtalya Başbakanı, ayrıca G20'yi önemsedikleri için bugün burada olduklarını, bu forumun küresel meselelerde oynadığı rolün öneminin farkında olduklarını dile getirdi.