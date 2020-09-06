İtalyan basınından iddia: Ermeni kadınları Azerbaycan sivillerine saldırıya hazırlanıyor

Azerbaycan ile Ermenistan arasında Temmuz ayında yaşanan çatışmalar duruldu. Özellikle Bölgede Türkiye ile yapılan ortak tatbikat Ermenistan'ın geri adım atmasında önemli bir mesaj olurken, İtalyan basınında Ermenistan'ın yeni bir silahlı hazırlık içerisinde olduğuna ilişkin haber yayınlandı.

İtalyanca yayın yapan Eurasianews, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın eşi Anna Hakobyan’ın “Ermeni kadınları Azerbaycanlı sivillere yönelik saldırı düzenlemeye hazırladığını” öne sürdü.

ERMENİ KADINLARI HAZIRLIYOR

Haberde Hakobya’nın Ermeni kadınlarla birlikte Dağlık Karabağ’da askeri tatbikatlara karıştığı ve burada silahlı eğitimler gerçekleştirildiğine ilişkin görsellere yer verildi. Hakobyan kendini seçim döneminde "barışın destekçisi" olarak tanıtırken, seçimlerden sonra Azerbaycan topraklarının hemen yakınında silahlı tatbikatlara katılması tepkilere yol açtı.

Hakobyan tatbikatlarda Ermeni kadınları, ellerinde silahlarla Dağlık Karabağ’ı savunmaya çağırıyor. Tatbikat bölgesinden gelen fotoğraflar Ermenistan’ın saldırgan askeri politikalarından vazgeçmediğini gözler önüne seriyor.

TEMMUZ ÇATIŞMALARINDAN SONRA YENİ HAZIRLIK

Hakobyan’ın iki ülke arasında yaşanan büyük çaplı gerilimden sadece haftalar sonra 25 Ağustos’ta başlayan tatbikatlara farklı yaş ve meslek gruplarından 15 kadınla birlikte katıldığı aktarıldı.

Haberde, sözde savaş hazırlık eğitimi sırasında Hakobyan ve diğer kadınların üniformalarla askeri yaşamın içine girdikleri, kendileri için belirlenen birimlerde konuşlandırıldıkları, profesyonel düzeyde muharebe hazırlık talimlerinin yanı sıra ilk yardım eğitimlerinden geçtikleri belirtildi.

Kaynak: HABER 7