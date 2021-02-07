Dünyada koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 78 milyonu geçti

Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en çok vakanın görüldüğü ilk 4 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu.

Dünya genelinde virüs bulaşanlardan 78 milyon 80 bin 28'i iyileşti.

ABD'de 17 milyon 268 bin 517, Hindistan'da 10 milyon 522 bin 601, Brezilya'da 8 milyon 363 bin 677 ve Rusya'da 3 milyon 456 bin 210 kişi virüsü yenmeyi başardı.

Türkiye'de de Kovid-19 tespit edilen 2 milyon 412 bin 505 kişi sağlığına kavuştu.

İyileşenlerin sayısı İtalya'da 2 milyon 107 bin 61, Almanya'da 2 milyon 29 bin 200, Kolombiya'da 2 milyon 22 bin 331, İngiltere'de 1 milyon 889 bin 872, Arjantin'de 1 milyon 772 bin 59, Meksika'da 1 milyon 482 bin 138, Güney Afrika'da 1 milyon 340 bin 498 ve Polonya'da 1 milyon 307 bin 161'e ulaştı.

Dünya genelinde 25 milyon 873 bin 209 kişi halen tedavi altında bulunuyor.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünya genelindeki vaka sayısı 106 milyon 420 bin 547'ye ulaşırken virüs nedeniyle 2 milyon 321 bin 987 kişi hayatını kaybetti.

AA