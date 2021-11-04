İzlemeye alındı
Karadeniz’e giren ABD gemisine ilişkin Rusya Savunma Bakanlığından "İzlemeye aldık" açıklaması geldi.
Dünya 04.11.2021, 14:07
Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz’e giren ABD donanmasına ait "Mount Whitney" adlı amfibi komuta kontrol gemisinin izlemeye alındığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ABD donanmasına ait geminin, bugün Karadeniz’e girdiği belirtildi.
Açıklamada, Rusya’nın Karadeniz’deki donanmasının, Mount Whitney amfibi komuta kontrol gemisinin yapacağı manevraları izlemeye aldığı belirtildi.
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