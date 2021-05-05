Japonya'da çocuk nüfusu her yıl daha da azalıyor

İçişleri ve İletişim Bakanlığının yayımladığı verilere göre ülkedeki çocuk nüfusu her yıl azalmaya devam ediyor.

Ülkede 14 yaş ve altı çocuk nüfusu, 1 Nisan 2021 itibarıyla 14,93 milyon olarak kayda geçti.

1982'den beri her yıl düşüş gösteren çocuk nüfusu, önceki yıla oranla 190 bin azaldı. Verilere göre erkek çocuk 7,65 milyon, kız çocuk ise 7,28 milyon seviyesinde kaldı.

Çocukların Japonya nüfusundaki payı ise yüzde 11,9'a geriledi. Veriler 2 yaş ve altı çocuk oranının ise 2,65 milyon düzeyinde olduğunu ortaya çıkardı.

Kamu yayıncısı NHK, bu oranın 40 milyondan fazla nüfusa sahip toplumlar arasında en düşüklerden biri olduğunu bildirdi. Habere göre Güney Kore'de bu oran, yüzde 12,2 seviyesinde.

AA