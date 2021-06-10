Japonya'dan Belarus'a yaptırım

Japonya, Belarus'ta 23 Mayıs'ta uluslararası bir yolcu uçağının bomba ihbarı gerekçesiyle "zorla indirilmesi" ve yolcular arasındaki muhalif gazetecinin gözaltına alınmasının ardından bu ülkenin hava yolu şirketlerine yaptırım kararı aldı.

Japon haber ajansı Kyodo'nun haberine göre, Kabine Sekreteri Kato Katsunobu, hükümetin Japon hava yolu şirketlerine Belarus üzerinden uçmamalarını tavsiye edeceğini belirtti.

Kato, ayrıca Belarus hava yolu şirketlerine ait uçakların Japonya'ya inmelerinin yasaklanacağını kaydetti.

Zorla indirmenin, Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi'ni ihlal eden bir eylem olduğunu vurgulayan Kato, "Sivil bir uçağın zorla indirilmesini ve uçaktaki bir yolcunun Belarus otoriteleri tarafından gelişigüzel gözaltına alınmasını kınıyor, alıkonulan gazetecini derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Japonya ile Belarus arasında doğrudan uçak seferi bulunmadığından yaptırım daha çok sembolik nitelik taşıyor.

Yunanistan'dan Litvanya'ya giden Ryanair'e ait 123 yolcu taşıyan uçak, 23 Mayıs'ta bomba ihbarı yapıldığı iddiasıyla Belarus hava sahasındayken acil iniş yapmıştı.

Belarus'un başkenti Minsk'e indirilen uçaktaki yolcular arasında bulunan ve terör olaylarına karıştığı iddiasıyla aranan, muhalif kimliği ile bilinen, ülkede yasa dışı protesto gösterilerin yönetildiği bir sosyal medya hesabının kurucusu ve eski genel yayın yönetmeni Roman Protaseviç gözaltına alınmıştı.

Aramalar sonucunda bomba ihbarının asılsız çıktığı açıklanmış, gerekli kontrollerin yapılmasının ardından uçak Minsk Havalimanı'ndan ayrılarak Vilnius'a gitmişti.

AA