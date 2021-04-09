Japonya ile ABD çip sıkıntısı için harekete geçiyor

Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Kajiyama Hiroşi, ABD'li mevkidaşı Gina Raimondo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede ticaret ve enerji ilişkilerini ele alan iki bakan, otomobil endüstrisini olumsuz etkileyen küresel yarı iletken tedarik zinciri problemine yönelik iş birliği yapılmasında anlaştı.

Kyodo ajansında yer alan haberde, iş birliği detaylarının, 16 Nisan'da ABD'de Başkan Joe Biden ile Başbakan Suga Yoşihide arasında düzenlenecek zirvede şekilleneceği ifade edildi.

AA