Japonya ile ABD'nin hedefi: Serbest ve açık Hint-Pasifik

Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile ABD Hint-Pasifik Kuvvetleri (INDOPACOM) Komutanı Amiral John Aquilino görüşmesinde, Çin ve Kuzey Kore'nin faaliyetleri ele alındı.

Basına açık kısımda konuşan Kişida, "Japonya ve ABD arasındaki iş birliğini güçlendirerek 'serbest ve açık Hint-Pasifik' oluşturmayı ve bölgenin istikrarı için beraber çalışmayı istiyoruz." dedi.

Kişida'nın yeniden başbakan seçilmesinin ertesi gününde gerçekleşen 20 dakikalık görüşmede Amiral Aquilino ise "bölgenin barışı, istikrarı ve refahının sağlanması için çalışacağı" sözünü verdi.

İkili, bölgedeki statükonun değiştirilmesini amaçlayan Çin'in tek taraflı teşebbüsleri ile Kuzey Kore'nin bölge güvenliğini tehdit eden füze denemelerine yönelik endişelerini aktardı.

Başkent Tokyo'daki resmi ziyaretleri kapsamında Aquilino, Japonya Savunma Bakanı Kişi Nobuo ve Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa ile de bir araya geldi.