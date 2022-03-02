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Japonya Kiev Büyükelçiliğinin faaliyetlerini askıya aldı

Japonya'nın Kiev Büyükelçiliğinin faaliyetleri, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle geçici olarak durdurulacak.

Dünya 02.03.2022, 08:11
Japonya Kiev Büyükelçiliğinin faaliyetlerini askıya aldı

Japonya Dışişleri Bakanlığı, Kiev Büyükelçiliği faaliyetlerinin, Ukrayna'nın batısındaki Lviv kentinde kurulan geçici irtibat ofisinden sağlanacağını açıkladı.

Polonya-Ukrayna sınırı yakınlarındaki irtibat ofisi, tahliye talepleri dahil Ukrayna'daki Japon vatandaşlarına hizmet vermeyi sürdürecek.

Büyükelçi görevlerini sürdürüyor

Söz konusu kararın, Rus ordusunun Kiev'deki iletişim ve istihbarat noktalarının vuracağını duyurması sonrası gelmesi dikkati çekti.

Açıklamasa daldırıların başladığı geçen haftadan beri büyükelçilik faaliyetlerinin ölçeğinin düşürüldüğü, Japonya'nın Kiev Büyükelçisi Matsuda Kuninori'nin görevini sürdürdüğün vurgulandı.

Japon hükümeti, Ukrayna'da bulunan yaklaşık 120 Japon vatandaşını, Polonya üzerinden düzenlenecek charter uçak seferiyle tahliye edebileceğini duyurmuştu.

#Japonya
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