Japonya nükleerden vazgeçmiyor

Japonya Yeniden Kalkınma Bakanı ve Fukuşima Nükleer Santral Kazası Sonrası Rehabilitasyondan Sorumlu Kabine Üyesi Hirasawa Katsuei, 10 yıl önce yaşanan nükleer kazadan ders çıkardıklarını ve ülkesinin nükleer enerji politikasını sürdüreceğini söyledi.

Deprem ve tsunaminin 10. yılında Hirasawa, bölgenin rehabilitasyonu, merkezi hükümet ile Fukuşima'da işletici firmanın sorumluluk paylaşımı, santralde biriken atık suyun durumuna ilişkin AA muhabirine konuştu.

10 yıl önce ülkenin kuzeydoğusunun deprem, tsunami ve nükleer santralin patlaması gibi üç büyük afetle karşı karşıya kaldığını hatırlatan Hirasawa, yaklaşık 470 bin kişinin bu felaketlerden etkilendiğini belirtti.

Afetin üzerinden bir yıl geçmeden bölgenin inşası amacıyla 10 yıl hizmet süreli Yeniden Kalkınma Ajansı (Fukkouçoo) kurulduğunu ifade eden Hirasawa, gelinen aşamada yeni bir kanunla bu sürenin 2031'e kadar uzatıldığını söyledi.

Hirasawa, "İnsanların hayatlarını idame ettirmesi için çaba gösterdik. Amacımız şehirleri onarmak. Henüz bitmiş değil. İnsanların sorununu dinleyip çözüm üretmeye çalışıyoruz. Bütün bakanlıklarla ilişkideyiz. Yapacağımız işler daha bitmedi." dedi.

Kazanın meydana geldiği Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ndeki reaktörlerin devreden çıkarılmasına değinen Hirasawa, rehabilitasyon faaliyetleri için yaklaşık süre verilebileceğini ancak reaktörlere ilişkin sürecin daha uzun zaman alacağını belirtti.

Hirasawa, 10 yıl önceki afette santralden sızan radyasyon ve sonrasında reaktörlerin sökülmesi sürecine ilişkin hem devletin hem de santrali işleten Tokyo Elektrik Şirketinin (TEPCO) sorumluluğu bulunduğunu söyledi.

Devletin bir bütün olduğunu vurgulayan Hirasawa, "Bu işin yapılmasını isteyen devlet olduğundan devletin de sorumluluğu bulunduğunu söyleyebiliriz. Ancak tabii ki asıl olarak TEPCO’nun sorumluluğunda." diye konuştu.

Reaktörlerin sökülmesi sürecinin hızla ilerlediğini kaydeden Hirasawa, "Ancak tabii 30-40 yıl alacaktır. Bu konuda net tarih söyleyemeyiz." dedi.

Santraldeki radyoaktif özellikli işlenmiş atık suyun denize boşaltılması planına değinen Hirasawa, işlenmiş atık suyun denize boşaltmasının balıkçılık sektörüne etkisinin olmayacağını belirtti.

Hirasawa, "Başka ülkelerde de bırakılıyor. Psikolojik olarak öyle inananlar var. Balıklara herhangi bir zararı yok. Güney Kore ve Çin'in boşalttığı sular da var. Arada bir fark yok. Nükleer enerjiden vazgeçmeyeceğiz. Bundan sonra da yapacağız. En sert tedbirleri uygulayacağız." ifadesini kullandı.

Hirasawa, "Mart 2011 bizim için bir felaket oldu. Ancak derslerimizi çıkardık. Nükleer konusunda en yüksek standartları kabul edip yolumuza devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

AA