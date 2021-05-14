Japonya, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'yle ilgili endişesini Özbek ve Kazak liderlere iletti

Dışişleri Bakanlığı açıklamasına göre, Başbakan Suga, telefonda görüştüğü Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile ikili ve bölgesel ilişkileri ele aldı.

Görüşmede Suga, Türk dünyası liderlerine, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi ile Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki insan hakları şartlarına yönelik ciddi endişeler taşıdığını bildirdi.

Suga, Hint-Pasifik sularında statükoyu değiştirmeye yönelik Çin'in tek taraflı girişimlerine ve Çin'de 1 Şubat'ta yürürlüğe giren ve kendi sahil güvenliğine, söz konusu sularda kurallara uymayan yabancı gemilere karşı silah kullanma yetkisi veren yasaya yönelik kaygılarını da aktardı.

Kyodo ajansının haberine göre, görüşmede Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev konuyu ciddiyetle ele aldıklarını; Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev de birçok uluslararası meselede Japonya ile aynı görüşleri taşıdıklarını kaydetti.

AA