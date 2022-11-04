Japonya ve Almanya askeri anlaşma için müzakere

G-7'deki mevkidaşlarıyla görüşmek için Almanya'ya giden Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile bir araya geldi.

Kyodo ajansına göre görüşmeye Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht ve Japonya Savunma Bakanı Hamada Yasukazu da çevrim içi katıldı.

Burada düzenlenen 2+2'li zirvede 4 bakan, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının hem Avrupa hem de Asya'da uluslararası düzenin temelini sarstığını belirtti.

İki ülke bakanları, uluslararası toplumla iş birliği halinde Ukrayna'ya destek verilmesi ve saldırılarını sürdüren Rusya'ya yaptırımların korunmasında fikir birliğine vardı.

Hint-Pasifik'te Çin'in donanma nüfuzunu artırdığı konusunu ele alan bakanlar, statükonun güç kullanılarak tek taraflı değiştirilmesi girişimlerine karşı çıkılmasında anlaştı.

İki ülke arası savunma iş birliğinin artırılmasını görüşen Japon ve Alman bakanlar, lojistik ve ikmal desteğini kapsayacak askeri anlaşmanın müzakerelerini başlatma kararı aldı.

Japon Devlet Televizyonu NHK'ya göre zirvede bakanlar Japon ve Alman askeri güçlerinin, ortak operasyonlarını kolaylaştıracak yasal çerçevenin müzakere sürecini de görüştü.