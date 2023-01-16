Japonya ve Hindistan savaş uçaklarının ortak hava tatbikatı başladı

Japonya Savunma Bakanlığının açıklamasına göre, Japonya ve Hindistan ortak hava tatbikatı başlattı. Bu, iki ülke arasındaki ilk hava tatbikatı olarak kayda geçti.

"Veer Guardian-23" ismi verilen tatbikatta, Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetlerinden (ASDF) 4 adet F-2 ve 4 adet F-15 jetleri yer alacak.

Hindistan Hava Kuvvetlerinden (IAF) ise 4 adet Su-30MKI, 2 adet C-17 nakliye ve IL-78 yakıt ikmal uçakları tatbikata katılacak.

ASDF'nin açıklamasında, tatbikatların "iki hava kuvvetleri arasında karşılıklı anlayışı artırmayı ve savunma işbirliğini güçlendirmeyi" hedeflediği vurgulandı.

Başkent Tokyo'nun kuzeydoğusunda İbaraki'deki Hyakuri üssünde düzenlenen tatbikatın 26 Ocak'a kadar sürmesi planlanıyor.

Resmi Kyodo ajansına göre ABD, ortak tatbikat için Doğu Asya ülkesi Japonya'ya savaş uçağı gönderen 5. ülke oldu.