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Jeff Bezos Amazon'daki görevinden ayrılıyor

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos CEO'luk görevinden 5 Temmuz'da ayrılarak yerini Andy Jassy'e bırakacak.

Dünya 27.05.2021, 00:08
Jeff Bezos Amazon'daki görevinden ayrılıyor

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, Amazon'un hissedarlar toplantısında, Amazon'un 5 Temmuz 1994'te kurulduğunu hatırlatarak kendisi için önemli olan bu tarihi, özellikle seçtiklerini bildirdi.

ABD'li e-ticaret devi Amazon, 2 Şubat'ta, Bezos'un görevinden bu yılın üçüncü çeyreğinde ayrılacağını duyurmuştu.

Şirketin açıklamasında, Bezos'un Amazon'un yönetim kurulu başkanı olarak kalmaya devam edeceği, şirketin üst yöneticiliğine Andy Jassy'nin geleceği aktarılmıştı.

Kaynak: AA
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#Amazon #Jeff Bezos
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