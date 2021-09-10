Joe Biden ile Şi Cinping görüştü

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre ABD Başkanı Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmeden Biden, Şi'ye, ABD ile Çin arasında iş birliğinin mümkün olduğu alanlarda işbirliği yapılabileceği mesajını verirken çıkarların ayrıştığı konularda ABD'nin pozisyonunun net olduğunu iletti.

ABD'nin serbest ve özgür bir İndo-Pasifik bölgesinin korunması konusundaki kararlı tutumunu Şi'ye ileten Biden, Çin'in uluslararası ticaretteki rekabet kurallarına sorumlu şekilde uyması gerektiği yönündeki mesajını da dile getirdi.

South China Morning Post'un haberine göre de görüşmede liderler Washington ile Pekin arasındaki son dönemde artan rekabetin nasıl rayında yürütülebileceğine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

"Dünya Çin ile ABD'nin iş birliğinden fayda sağlayacak"

Çin tarafı yaptığı yazılı açıklamada, "İki lider ikili ilişkilere ve ortak çıkarları bulunan meselelere dair samimi, derin ve kapsamlı bir stratejik iletişim ve değerlendirmelerde bulunmuştur." ifadelerine yer verdi.

Görüşmede Şi, ABD ve Çin ilişkilerinin yeniden istikrarlı gelişime yönelik doğru bir yola sokulması için siyasi ve stratejik cesaret göstermesi gerektiğini vurgulayarak, "Dünya Çin ile ABD'nin iş birliğinden fayda sağlayacak, cepheleşmesinden ise zarar görecektir." ifadesini kullandı.

Açıklamada, "Başkan Biden, ABD'nin Hint-Pasifik bölgesinde ve dünyada barış, istikrar ve refahın sürdürülmesinde çıkarı olduğunun altını çizmiştir. İki lider ülkelerin rekabetinin çatışma güzergahına girmemesinin güvence altına alınması için taraflara düşen sorumlulukları ele almıştır." ifadeleri yer aldı.