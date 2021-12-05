Joe Biden ve Vladimir Putin zirvesinin tarihi belli oldu
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin salı günü Ukrayna krizi nedeniyle kritik bir görüşme sağlayacak. İki lider video-konferans yöntemiyle bir araya gelecek. Görüşmenin süresi belli değil.
Dünya 05.12.2021, 15:10
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, görüşmede Ukrayna konusunun yanı sıra ikili ilişkiler de masaya yatırılacak.
Biden önceki gün yaptığı açıklamada, Putin'in Ukrayna'ya karşı "askeri bir manevrasını" zorlaştırmayı amaçlayan bir plan üzerinde çalıştıklarını söylemişti.
İki lider en son 16 Haziran'da İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelmişti.
15
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü