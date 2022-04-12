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Johnson ve Biden telefonda görüştü

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve ABD Başkanı Joe Biden yaptıkları telefon görüşmesinde Ukrayna'ya desteği ele aldı.

Dünya 12.04.2022, 20:47
Johnson ve Biden telefonda görüştü

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, Johnson telefon görüşmesinde Biden'ı Kiev'e yaptığı ziyaret konusunda bilgilendirdi.

Johnson ve Biden, Ukrayna ordusunun ülkenin doğusunda yeni bir Rus saldırısına hazırlandığı bir dönemde Kiev'e askeri ve ekonomik desteğin artırılması ve hızlandırılmasını ele aldı.

Liderler ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin üzerindeki ekonomik baskıyı artırma ve Batı ülkelerinin Rus petrol ve gazına olan bağımlılığını sona erdirmeye yönelik çabaların sürdürülmesinde mutabık kaldı.

İngiltere'nin gelecek günler ve haftalarda Ukrayna'ya gemisavar füzeleri ve askeri araçlar vereceğini belirten Johnson ayrıca, uluslararası toplumun Ukrayna'ya uzun vadeli taahhüdünün gerekli olduğunu söyledi.

İngiltere Başbakanı, New York'taki saldırı nedeniyle üzüntüsünü de dile getirdi.

Kaynak: AA
#ABD #İngiltere #boris johnson #Joe Biden #Telefon görüşmesi
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