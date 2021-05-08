Kadir Gecesi'nde Fransa'daki kayıtsız göçmenler unutulmadı

DİTİB Yunus Emre Camisi Derneği Başkanı Mehmet Çoban, hayırseverlerin yardımlarıyla içinde peynir, yağ, et, ekmek gibi gıda ile temizlik malzemelerinin yer aldığı 150 kişilik yardım kolisi hazırladıklarını belirtti.

Kolileri Kadir Gecesi'nde ihtiyaç sahibi kayıtsız göçmenlere ulaştırdıklarını ifade eden Çoban, gelecek yıl sağlık içerisinde ramazan geçirilmesi dileğini paylaştı.

Öte yandan, Fransa'da Müslümanlara ait çok sayıda Müslüman dernek ve yardımsever, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından olumsuz etkilenen ihtiyaç sahibi vatandaş ve öğrencilere yardım için seferber oldu.

AA