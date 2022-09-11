Kadirov'a bağlı milisler Rusya'ya destek için tekrar Ukrayna'da

Rus yanlısı Çeçen lider Ramazan Kadirov'a bağlı askeri birliklerin, Rusya güçlerine destek olmak üzere Ukrayna güneyindeki Herkov kentine takviye edildiği açıklandı.

Radio Free Europe'un Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'ndan aktardığına göre, Kadirov'a bağlı bin 300 kadar asker, Rus güçlere destek vermek amacıyla Herson'a giriş yaptı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'nın cumartesi günü yaptığı yazılı açıklamada, Herson bölgesinde Rusya tarafından ele geçirilen topraklarda Rus kuvvetlerine takviye edilmek üzere, bin 300 kadar sözde Kadirovtsı olarak anılan özel bir birim bölgeye vardı." denildi.

Ramazan Kadirov emrindeki güvenlik güçleri olarak bilinen Kadirovtsı paramiliter örgütünün, Rus yanlısı Çeçen liderin korumasını sağladığı biliniyor.

Rusya destekli Çeçen lider Kadirov ağustos ayında, askeri eğitimleri tamamlanmış 9 bin Çeçen askerin Ukrayna'ya gönderilmeye hazır olduğunu deklare etmişti.

Rus yanlısı lider, "9 bin Çeçen askerin Rusya saflarında savaşmak üzere Ukrayna'ya gönderilmeye hazır olduğu" yönünde açıklamalarının yanı sıra "10 bin askerin de yedekte bekletildiğini" duyurmuştu.

“Putin'in piyadesi” olarak bilinen Kadirov, Rus liderin en fazla güvendiği isimler arasında yer alıyor.

Kadirov, Rusya'nın Ukrayna işgalini başlamasının ardından askerlerini Ukrayna’ya gönderdiğini açıklamıştı.

Çeçenistan Müftüsü Salah Mezhiev Ukrayna savaşının başlangıcında Rusya'nın yanında savaşmanın 'cihat' olduğunu öne sürmüştü.

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