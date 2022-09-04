Kadirov'dan şok sözler: "Artık iktidarı bırakma zamanım geldi"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen Çeçen lider Ramazan Kadirov’un son dönemde Rus liderle arası bozuldu. Kadirov, Rusya’nın İslam dini için önemli bir yere sahip olan “Sahih-i Buhârî”yi yasaklamasına sert tepki göstermişti.

Bugün ise Kadirov, Telegram hesabından yaptığı açıklamada görevinden ayrılacağını duyurdu. Açıklama sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, Rusya’da adeta şok etkisi yarattı.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde 6’ncı ay geride kalırken, Kadirov, bugün yaptığı paylaşımda, görevine “süresiz ve uzun” bir ara vermeyi planladığını söyledi. 45 yaşındaki Kadirov, “Uzun zamandır aynı yerde olduğumu fark ettim. Sanırım artık iktidarı bırakma zamanım geldi.” dedi.

KADİROV’UN YENİ GÖREVİ BELLİ DEĞİL

Kadirov’un bundan sonra görevinin ne olacağı veya tamamen emekliye ayrılıp ayrılmayacağı ile ilgili net bir açıklama yapılmadı. Kadirov’un kararı sonrası Kremlin’in tepkisi de merak konusu oldu.

Kadirov, Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan’ın üçüncü devlet başkanı olarak 2011 yılından beri ülkeyi yönetiyor.

Kadirov, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde sahada söz sahibi olan isimlerden biri olarak tanınıyor. Daha önce çok kez Putin'e destek sözleriyle Ruslar tarafından ‘propaganda aracı' olarak da kullanılan Kadirov'un birliklerinin adı Ukraynalıları bezdirmek için kullanılan işkence yöntemleriyle de anılıyor.

Kadirov, daha önce 27 Aralık 2021’de Ukrayna’yı işgal etmekle tehdit etmiş, Şubat 2022’de Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik başlattığı savaşta, Rusya'ya destek vermişti.

Kaynak: TR Haber