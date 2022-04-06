Kadirov: Kremlin'de Putin'e sadık olmayan isimler var

Kadirov, yaptığı açıklamada Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov'u hedef gösterdi.

Peskov'u yeterince vatansever olmamakla suçlayan Kadirov, "Bu konuda bir şeyler yapılmalı" ifadelerini kullandı.

Rus siyasi analistler, şimdiye kadar "dokunulmaz" bir figür olarak görülen Peskov'a yönelik bu eleştiriyi şaşkınlıkla karşıladı. Peskov ile Kadirov'un eleştirilerine yanıt vermedi.

Peskov, Ukrayna işgali başladıktan sonra kızının sosyal medyada "savaşa hayır" paylaşımı yapması sonrasında da eleştirilerin odağı haline gelmişti.

Kadirov, kısa bir süre önce, müzakerelerde Rus heyetine liderlik eden Vladimir Medinsky'yi de eleştirmiş, Kiev'den çekilme kararının yanlış olduğunu savunmuş ve Medinsky'nin susturulması gerektiğini söylemişti.

"Rus ordusu Çeçen askerlere ihanet etti"

Öte yandan, Kadirov'un tepkisinin sebebinin, sahada Rus kökenli askerlerle Çeçenler arasındaki bazı sorunlar olduğu da iddialar arasında.

Özellikle Ukrayna lideri Zelenskiy'nin yardımcıları tarafından dile getirilen iddialarda, Çeçen güçlerin konumlarının Rus casuslarca Ukrayna ordusuna ihbar edildiği öne sürüldü.

Bu durumun sebebinin, Rus taraflar arasındaki güvensizlik ve güç mücadelesi olabileceği düşünülüyor.

Kadirov'un artan etkisinden ve korgeneralliğe terfi etmesinden rahatsız olan kesimlerin, sahada başarısızlık yaşaması için böyle bir adım atmış olabileceği de iddialar arasında.

"Rus devletinin güvenlik kanadını ele geçirmeye çalışıyor"

Rus uzmanların bazılarına göre, Kadirov, Rus devletinin güvenlik kanadını kontrol etme arayışında.

Bunun için henüz oldukça erken olduğu düşünülse de, özellikle Ukrayna savaşındaki rolü ve Kremlin'deki bazı isimleri hedef alan iddiaları sonrasında, Kadirov'un nihai amacının bu olduğu öne sürülüyor.

Bu paralelde Kadirov'un, sadece Çeçenistan içerisindeki etki alanını genişletmek ve tüm Rus devleti için yetkin bir figür olmak istediği belirtiliyor.

Rusya Ukrayna'da başarısızlığa uğradıkça, Kremlin içerisindeki tartışmaların da artacağı tahmin ediliyor.

Mepa News