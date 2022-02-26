Kadirov'un meşruiyetini reddeden Çeçenler Ukrayna saflarına katıldı

Rusya ile Ukrayna arasında Donbass bölgesi üzerinden yaşanan gerilim topyekün savaşa dönüştü. Rus ordusu Ukrayna'nın kritik kentlerini ele geçirdi, farklı noktalarda ise çatışmalar sürüyor.

Rusya lideri Putin'e yakınlığı ile bilinen Çeçenistan'da ise yönetimin başındaki Ramazan Kadirov, dün Rus ordusuna destek amacıyla kendi birliklerini Ukrayna'ya gönderdi. Meydanda toplanan askerlerin önünde bir konuşma yapan Kadirov, "Zelenski, Putin'i arayıp özür dilesin" şeklinde slogan attı.

Çeçen milislerinin Ukrayna'ya saldırmadan önce namaz kıldığı iddia edilen görüntüleri de sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medyada birçok kullanıcı ise Kadirov'a tepki gösterdi.

Gelişmelerden sonra Kadirov'un meşruiyetini reddeden Çeçenler ise karşı harekete geçti. Bazı Çeçen grupların, Rusya'yla savaşmak için Ukrayna ordusu saflarına katıldığı öğrenildi.

Medyaradar