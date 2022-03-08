Kadirov’un müftüsü: "Rusya için savaşmak cihattır"

Rusya lideri Vladimir Putin’in desteği ile Çeçenistan’ın başına getirilen Ramazan Kadirov, Rusya'ya destek amaçlı 10 bin kadar Çeçen milisini bir geçit töreniyle Rusya ordusuna katıldıklarını açıklamıştı.

Çeçenistan'ın müftüsü savaşla ilgili fetva verdi.

Rus askerleriyle birlikte savaşan Müslümanların cihat yaptığını iddia eden Müftü Salah Mezhiev, "Rusya'nın yanında verilen mücadele Allah uğrunadır ve cihattır. Bu savaşta ölenler şehit olacaklardır, buna hiç şüphe yok" açıklamasında bulundu.