Rusya'nın 'Kafkas-2020' tatbikatına 9 ülke katılacak

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Bakanlık yetkilileriyle düzenlediği toplantıda, Kafkas-2020 tatbikatına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tatbikatın 21-26 Eylül'de düzenleneceğini belirten Şoygu, "Tatbikata 9 ülkeden askeri birliklerin katılması bekleniyor." dedi.

Tatbikatın, Kapustin Yar ve Aşuluk poligonları ve Karadeniz ile Hazar Denizi sularında gerçekleştirileceği bilgisini paylaşan Şoygu, "Tatbikat, Rusya'nın Güney Askeri Bölgesi birliklerinin, ülkenin güneybatı bölgesinde askeri güvenliği sağlama kapasitesinin ölçülmesini sağlayacak." ifadesini kullandı.

Tatbikatta, Rusya'nın Güney Askeri Bölgesi'nden 8 binden fazla asker ve 3 bin askeri teçhizat yer alacak.

Daha önce, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla ülkenin güneyi ile Kafkas bölgesindeki askeri birlik ve filolara yönelik denetimler yapılmıştı.

Denetimler, Rus askeri birliklerinin ülkenin güneybatısında askeri güvenliği sağlama kabiliyetini ve "Kafkas-2020" tatbikatına hazırlığı ölçmek amacıyla gerçekleştirilmişti.

Kaynak: AA