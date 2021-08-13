Kanada, meslek sahibi Afganları kabul ediyor

Son günlerde Türkiye sınırında yaşanan Afganların göç hareketliliğine tepkiler sürüyor. Taliban’ın genç erkekleri militan olarak seçmesi nedeniyle apar topar kaçmaya başlayan Afganistanlılar soluğu önce Türkiye’de aldı. Türkiye’yi çıkış kapısı olarak gören bazı Afganlar ise Amerika ve Avrupa ülkelerine geçiş yapıyor.

Türkiye uzun bir süredir yaşları 18-30 arasında değişen erkek Afganların kaçak yollarla ülkeye girmesini konuşurken, Kanada'nın eğitimli ve meslek sahibi Afganları uçaklarla ülkeye getirdiği iddia edildi.

Airporthaber’ta yer alan habere göre, Kanada’nın Afganistan'da kendilerine yardımcı olan eğitimli ve iş sahibi Afganları ülkeye kabul etmeye başladığı ifade edildi. İddiaya göre ise Kabil'den Toronto’ya giden Afganların bilim insanı ve sanatçı oldukları kaydedildi.

“NİTELİKLİ MÜLTECİLERE ÖNCELİK VERİYORUZ”

Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanı Marco Mendicino, yaptığı açıklamada, "Kanada'nın Afganistan'daki misyonunu destekleyen Afganların hakkını vermeyi taahhüt ettik. İlk nitelikli (meslek sahibi) Afgan mültecilerin Kanada'ya gelmesiyle, bu sözümüzü yerine getiriyoruz. Her Afgan mülteciyi olabildiğince hızlı ve güvenli şekilde çıkarmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde ve haftalarda daha fazla uçuş gelecek" ifadelerini kullandı.

Haberde Afgan mültecilerin uçaklarla taşındığına dair görüntüler havacılık fotoğrafçısı Tom Podolec tarafından sosyal medyadan servis edildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TÜRKİYE YOLGEÇEN HANI DEĞİLDİR

Yakalanan Afgan düzensiz göçmenlerin Afganistan'a sınır dışı edildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Herkes şunu bilsin ki Türkiye yolgeçen hanı değildir. Sosyal medyada birilerinin abarttığı şekilde, sınırlarımızdan düzensiz göç akını söz konusu değil" demişti.

Ayrıca Taliban ile görüşme yapılacağını belirten Erdoğan, "Hatta belki ben bile onların lideri durumunda olacak olanı kabul etme durumum olabilir" diye konuşmuştu.

Kaynak: TGRT Haber