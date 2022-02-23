Kanada, "Özgürlük Konvoyu" destekçilerinin hesaplarını donduruyor

Kanada Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Chrystia Freeland, Acil Durumlar Yasası'nın ilanı ile 76 banka hesabının dondurulduğunu ve uygulamanın gerek görüldüğü sürece devam edeceğini açıkladı.

Kanada Kraliyet Atlı Polisi de Acil Durumlar Yasası uyarınca bir dizi banka ve kripto para hesabının dondurulduğunu doğruladı.

Polis, 34 hesabı da incelemeye aldı.

Bu arada protestocu kamyoncuları desteklemek için hazırlanıp satışa sunulan tişörtü satın alan bir kadının banka hesabının da dondurulduğu bildirildi.

Muhafazakar Parti Sarnia Milletvekili Marilyn Gladu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ismini vermediği ama seçmenlerinden olan bir kadının, 20 dolara tişört satın aldıktan sonra hesabının dondurulduğunu duyurdu.

Hükümet tarafından parlamentoya sunulan yasanın uygulama önergesi de dün gece geç saatlerde Kanada Federal Parlamentosu genel kurulunda 151 hayır oyuna karşı 185 evet oyu ile kabul edildi.

Kovid-19 kısıtlamalarına karşı çıkan ve başkent Ottawa'yı felç eden "Özgürlük Konvoyu" protestolarına karşı Kanada hükümeti Acil Durumlar Yasası'nı yürürlüğe sokmuştu.

Ülkede "Savaş Yasası" olarak da bilinen yasanın, 1988'den bu yana ilk kez uygulandığına işaret edilmişti.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau tarafından 14 Şubat Pazartesi günü ilan edilen Acil Durumlar Yasası, finansal kurumlara, ablukayla bağlantılı bir kişinin veya işletmenin hesabını mahkeme emri olmadan dondurmak veya askıya almak için yeni yetkiler vermişti.