Kapsamlı sokağa çıkma yasağı iptal edildi
Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 12 Mayıs Çarşamba günü başlayan 10 günlük kapsamlı sokağa çıkma yasağı uygulaması iptal edildi. Yasak sadece akşam saatlerinde uygulanacak.
Dünya 14.05.2021, 08:36
Ulusal Sağlık ve Güvenlik Yüksek Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, 12-22 Mayıs tarihleri için ilan edilen kapsamlı sokağa çıkma yasağı uygulamasında değişikliğe gidildiği bildirildi.
Sokağa çıkma yasağının sadece 19.00-03.00 saatlerinde uygulanacağı kaydedilirken, alışveriş merkezleri, lokanta, sinema, park ve kafelerin bayram günlerinde de kapalı tutulacağı aktarıldı.
Ulusal Sağlık ve Güvenlik Yüksek Komisyonu, Kovid-19 önlemleri kapsamında 4 Mayıs'ta aldığı kararla 12-22 Mayıs tarihlerinde 10 günlük kapsamlı sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurmuştu.
Karar kapsamında alışveriş merkezleri, lokanta, sinema, park ve kafelerin kapalı tutulacağı bildirilmişti.
AA
18
açık
Günün Anketi Tümü