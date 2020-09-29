Mutahhari'den tarafsızlık önerisi: Karabağ konusunda etnik kaygılarla Ermenistan tarafını tutmamalıyız

İran devriminin teorisyenlerinden Ayetullah Murtaza Mutahhari'nin oğlu ve Eski Meclis Başkan Yardımcısı Mutahhari, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarındaki işgalinden kaynaklanan iki ülke arasındaki çatışmalara ilişkin ülkesinin politikasını eleştirdi.

Bakü ve Erivan arasındaki çatışmaların Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgalinden kaynaklandığına işaret eden Mutahhari, "Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan ve Ermenistan arasında Karabağ konusunda daha önceki çatışmada olduğu gibi etnik kaygılarla Ermenistan tarafında yer almamaya dikkat etmelidir." uyarısında bulundu.

Mutahhari, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki Ermenistan işgaline karşı mücadelesini, 1980-1988 yıllarındaki İran-Irak Savaşı'na benzeterek, "Sadece ateşkes istemek ve müzakere çağrısında bulunmak da yeterli değildir. Bize dayatılan savaşta beklediğimiz gibi haklı tarafın kim olduğunu görmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2020, 17:38