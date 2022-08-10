Katar Emirlik Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Katar Emiri Al Sani ile Mısır Cumhurbaşkanı Sisi telefonda görüştü.

Görüşmede, iki ülke ilişkilerini geliştirme yolları ile başta Gazze'deki son gelişmeler olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar ve ateşkes

İsrail, saldırı hazırlığında olduğu gerekçesiyle 5 Ağustos Cuma günü Gazze'deki İslami Cihad'a ait olduğunu iddia ettiği hedefleri vurmuştu.

Saldırılar üzerine Gazze'den İsrail yönüne bir dizi roket atılmıştı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sonucunda aralarında 14 çocuk ve 4 kadının yer aldığı 44 kişi hayatını kaybetmiş, İsrail tarafındaysa herhangi bir can kaybı yaşanmamıştı.

Taraflar arasında varılan ateşkes 7 Ağustos'ta yürürlüğe girmişti.