Katar, Gazzelilere nakdi yardım gönderecek

Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi ile Birleşmiş Milletler (BM) arasında, Gazze Şeridi'ndeki 100 bin ihtiyaç sahibi aileye eylül ayı itibarıyla nakdi yardımların dağıtılması konusunda mutabakat zaptı imzalandı.

Komiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, anlaşmayı BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland ile Komite Başkanı Muhammed el-İmadi imzaladı.

Mutabakat zaptının, Katar'ın yaptığı nakdi yardımların ihtiyaç sahibi Gazzelilere dağıtılması planına ilişkin olduğunu belirten İmadi, yardımların BM ve Dünya Gıda Programı aracılığıyla ulaştırılacağını ve 100 bin aileye aylık 100'er dolar nakdi yardım yapılacağını aktardı.

İmadi, yardımların eylül ayı itibarıyla verilmeye başlanacağını ifade etti.

Söz konusu yardımların, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin ocak ayının sonunda duyurduğu, 2021 yılı içerisinde Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması planlanan 360 milyon dolarlık mali yardımın bir parçası olduğu belirtiliyor.

Ancak İsrail yönetimi, mayıs ayındaki gerginlik ve saldırıların ardından güvenlik konusunda istikrarın olmadığını ileri sürerek Gazze'ye bağışların girişine izin vermemişti.

Katar Dışişleri Bakanlığına bağlı Muhammed el-İmadi başkanlığındaki Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi, Gazze halkına hizmet eden ve yıllardır süren ablukanın etkilerini hafifleten projelerin hayata geçirilmesinde büyük rol oynuyor.

İsrail, yaklaşık 2,1 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.