Kaybolan uçak 77 yıl sonra Adriyatik'te bulundu

İkinci Dünya Savaşı'nda son kez Macaristan'ın Balaton gölü üzerinde görülen B24 tipi bombardıman uçağı 554 kilometre uzakta Adriyatik Denizi'nde bulundu. 1944'te kaybolan uçak, 77 yıl sonra denizin 93 metre derinliğinde tespit edildi.

Amerikan bombardıman uçağı B24 son olarak Macaristan'ın Balaton Gölü üzerinde görülmüştü. İkinci Dünya Savaşı’nda kaybolan uçak, 77 yıl sonra Adriyatik Denizi'nde 93 metre derinlikte bulundu.

Uçak, Hırvatistan'ın Vis kenti açıklarında, önce Adriyatik Denizi'ndeki balıkçılar tarafından fark edildi.

Bu güne kadar Adriyatik’te kaybolan 10 savaş uçağının yeri bu şekilde belirlendi.

Suyun altında bulunan enkazda uçağın kanatlarını görmek mümkün. Uçağın gövdesinde Amerikan askeri bulunan bir çizim de var.

İçindeki 4 kişilik mürettebat ile kaybolan B24 Amerikan bombardıman uçağının kazaya kadar 40'tan fazla operasyona katıldığı belirtiliyor.

Kaynak: TRT Haber